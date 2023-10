Il tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli, ha presentato la sfida contro il Brescia in conferenza stampa.

Di seguito le sue parole:

«È una partita che ci serve per portare legna in cantina, abbiamo bisogno di punti per migliorare la nostra classifica. La formazione? In linea di massima, se non dovessero esserci trombe d’aria, calamità naturali o temporali tuoni e fulmini le scelte sono fatte. Se ci sarà terreno pesante valuteremo: chi più chi meno sono a disposizione tutti. Avversario? I dati del Brescia sono parziali perché hanno giocato meno di noi. L’anno scorso era accreditata come squadra per vincere il campionato e sappiamo com’è andata a finire. Quest’anno è partito con la lezione dell’anno scorso. Cellino è un presidente vincente, difficilmente sbaglia due stagioni, sempre che abbia sbagliato lui. Sono una squadra granitica, molto concreta, che concede pochissimo, con giocatori importanti in tutti i ruoli. Alla fine il nostro massimo sforzo fisico mentale e fisico sarà per portare a casa punti».