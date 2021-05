L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Cristiano Lucarelli, allenatore della Ternana:

«In campionato alla Ternana abbiamo avuto zero espulsioni. Io sono per la sostituzione sistematica di tutti gli ammoniti. Se un mio calciatore prende un giallo nel primo tempo, aspetto l’intervallo e poi lo cambio. Se succede nel secondo tempo, esce ancora più in fretta. Già è difficile fare risultato in undici, se poi resti in dieci…».





«Io ho scelto la bolgia. Avrei potuto partire più in alto invece ho fatto la gavetta. Ho capito che l’allenatore deve dare solo 3-4 concetti ma deve saper entrare nella testa di ogni calciatore. Noi partiamo per salvarci e del resto la B sarà difficilissima. Ci sono le retrocesse degli ultimi due anni, il Monza, la Spal, il Pisa, il Frosinone».

«Lucca? Mi piace, ha solo 20 anni ma è già molto pronto su tanti aspetti tecnici e tattici. Per noi però è inarrivabile, andrà in A. Noi invece ci incontreremo la prossima settimana e decideremo le strategie. Non abbiamo voluto farlo prima per non essere emotivi nelle scelte».