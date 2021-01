Intervenuto in conferenza stampa in vista del match con la Paganese, Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, si è espresso così:

«Questa è una partita dove ci gioca tutto contro dal punto di vista psicologico perché non abbiamo nulla da guadagnare. Se non i tre punti. Loro invece non hanno nulla da perdere, ovvio che sabato sarà questa la principale difficoltà del match. Cercheranno di limitarci e ripartire in contropiede, davanti hanno giocatori di gamba. Per quel che ci riguarda serve perdere meno palloni possibili nella fase di costruzione. Sono quei match dove tutti pensano che si vinca con una certa facilità: non sarà così, è certo, il calcio non è una scienza esatta. Occorrerà sbloccare l’incontro il prima possibile





Il mio solo obiettivo è che la Ternana non cambi, delle altre mi interessa poco Mercato? Ci riteniamo soddisfatti e non tocchiamo, Argento e Niosi se vanno a giocare è meglio anche per loro. Le scelte spettano a loro, procuratori e società.

Dal punto di vista mentale con la Paganese è la gara più difficile, a Palermo le motivazioni vengono da sole. La sfida vera è quella di sabato».