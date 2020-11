Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Cavese, Cristiano Lucarelli, tecnico della Ternana, si è espresso così:

«A difesa schierata abbiamo corso sempre pochi pericoli. Non credo che tornerà in mediana Kontek. Domani si può giocare a calcio. Domani spazio a chi è più dotato tecnicamente e chi corre di più.





Loro hanno grande gamba. La Cavese è una buona squara che se sta in giornata può farti anche 4 gol. Se ci sarà perché alcuni non daranno garanzie fisiche per la gara di domani oppure si può rischiare un piccolo affaticamento. Io però tendo sempre ad utilizzare cavalli sani se non ho la certezza che garantiscano prestazioni di livello. Ho una rosa ampia e competitiva».