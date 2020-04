Il pilota della MotoGP Andrea Iannone è al centro delle voci di gossip, prima la relazione con Belen Rodriguez, poi quella con Giulia De Lellis, entrambi i rapporti sono naufragati. Lo sportivo non sta di certo a guardare, impazzano le notizie su un possibile flirt in atto con Cristina Buccino, ex anche di Cristiano Ronaldo. Non sono passati inosservati i like tattici di Iannone sul profilo social della probabile nuova fiamma, in più dalle foto postate dalla Buccino i fan hanno notato che alcuni particolari dell’abitazione sembrano quelli della casa di Lugano di Iannone.