Non solo per negozi, trasporti e uffici: la fase 2 dell’emergenza coronavirus porta novità anche nel campo dei giochi d’azzardo. I Monopoli di Stato hanno annunciato che a partire dal 4 maggio, primo giorno in cui entrerà in vigore un nuovo decreto anti contagio, sarà possibile tornare a giocare a Lotto e SuperEnalotto. Dopo la stretta del 23 marzo che aveva sancito lo stop a questi due e quella successiva che aveva sospeso tutti i giochi, il decreto del Direttore Generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Marcello Minenna ha disposto un “graduale ripristino delle attività di gioco secondo criteri che privilegino motivi di salute pubblica”.

La settimana successiva, dunque a partire dal 4 maggio, riprenderanno poi anche Lotto, SuperEnalotto, SuperStar, SiVinceTutto SuperEnalotto ed Eurojackpot. Sempre in tale data è previsto anche il ritorno di tutte quelle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell’Agenzia. I Monopoli hanno assicurato che le estrazioni avverranno nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria.

L’11 maggio riprenderà infine la raccolta di slot machine e scommesse comprese quelle virtuali. Anche in questo caso monitor e dei televisori dovranno restare obbligatoriamente spenti.