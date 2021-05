Lotito è pronto a gridare al “complotto”.

Almeno secondo quanto riportato da “Il Foglio quotidiano” per cui Lotito, in riferimento alla vendita forzata della Salernitana voluta dalla Figc per evitare la multiproprietà con la Lazio, ha dichiarato «me vojono dà un pacco per far salì il Benevento». Non mancando di aggiungere, sempre in tema, la frase «se attaccano al ca…». L’imprenditore difficilmente cederà la Salernitana senza curare i propri interessi – si legge -, sia quelli economici che sportivi. In tale ottica la via maestra consigliatagli dal pool di esperti che ha ingaggiato è quella di vendere il proprio pacchetto di maggioranza nella Salernitana ad un Fondo di investimento estero. Soluzione che non troverebbe l’opposizione della Federazione Italiana Gioco Calcio.