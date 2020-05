Secondo quanto riporta “Calciomercato.com”, spuntano altre pesanti accuse da parte dell’ex agente di Mauro Zarate, Luis Ruzzi, nei confronti del presidente del presidente della Lazio Claudio Lotito. Oltre ai compensi in nero al calciatore, escono fuori altre confessioni dell’argentino, che sarebbero dovute andare in onda nel servizio de ‘Le Iene’ poi sospeso per permettere al patron biancoceleste il diritto di replica.

Tra i vari attacchi, anche la questione Calciopoli, l’arresto di Mauri per calcioscommesse e la scorta della polizia: «Con lui non basta avere ragione devi trovare chi te la dà. Non so come ha fatto la Federazione a non dirgli mai niente. E’ finito in mezzo a Calciopoli, nella vicenda del calcioscommesse gli hanno arrestato il capitano e lui lo ha ripreso facendogli un altro anno di contratto… (riferimento a Stefano Mauri, ndr). Non solo: da 17 anni gira con la Polizia di Stato che lo protegge non si sa da chi, tutto pagato con i soldi di noi contribuenti».