In Federazione c’è un’indagine aperta sul tesseramento di Mauro Zarate con la Lazio dopo le anticipazioni di un servizio del programma “Le Iene”. Nel video, come ricorda il “Corriere dello Sport”, vengono raccolte le dichiarazioni di Luis Ruzzi, agente nel 2008 dell’argentino, in cui si evidenziano presunte irregolarità nelle modalità di pagamento dello stipendio, con possibili violazioni della disciplina fiscale e di redazione dei bilanci delle società professionistiche. La risposta della Lazio è arrivata con un comunicato: Lazio ha risposto con un comunicato: “Visionato con i legali il servizio de “LE IENE”, che peraltro è stato già dolosamente diffuso sul web e sui giornali, provocando alla mia persona ed alla S.S. Lazio S.p.A., società quotata in Borsa, gravissimi danni, non ritengo di conferire a questo ulteriore risonanza con la mia partecipazione. Resta peraltro fermo che i contenuti lì rappresentati sono del tutto inattendibili ed infondati e che di questo i responsabili saranno chiamati a rispondere nelle competenti Sedi penali e civili”.