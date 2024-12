Loris, questo è il nostro contratto: accetti? Karius titolare in Champions League: visite mediche e presentazione in 48 ore

Loris Karius, il periodo da calciatore svincolato sta per giungere al termine: torna titolare in Champions League

Il calciomercato invernale di gennaio inizierà nel nuovo anno, oramai manca davvero poco. Quello degli svincolati, invece, è sempre aperto e non ha mai avuto una data di scadenza. Una lista decisamente molto lunga e fatta di calciatori che possono ancora dire la loro.

Tra gli atleti che ne fanno parte, invece, spunta il nome di Loris Karius. Il suo nome, però, viene ricordato per due motivi: il primo per essere il marito di Diletta Leotta, il secondo per aver letteralmente “consegnato” al Real Madrid la Champions con due papere in finale.

Da quella finale di Kiev la sua vita calcistica è letteralmente cambiata. Dall’essere titolare inamovibile dei ‘Reds’ fino ai prestiti in Turchia (Besiktas) e Germania (Union Berlino) e addirittura arrivare ad essere il terzo portiere con il Newcastle.

Con i ‘Mapgies‘ il contratto è scaduto nell’ultimo giorno di giugno. Da quel momento in poi è senza squadra e, soprattutto, senza ingaggio. Anche se la sua vita calcistica è pronta a cambiare: il ritorno in Champions League, a 31 anni, potrebbe verificarsi nuovamente.

Karius, contratto pronto: il club lo vuole subito

C’è un club che non sta attraversando affatto un buon momento per quanto riguarda la questione portieri. Il titolare è fuori per un problema fisico non indifferente (costola rotta), il secondo è out per motivi personali: a rimanere a disposizione solamente il terzo. Non basta per il Bayern Monaco che, vista l’indisponibilità sia di Neuer che di Ulreich, sta seriamente valutando la possibilità di ingaggiare proprio Karius. Questo è quello che fa sapere il quotidiano tedesco “a“.

Attualmente il titolare del team allenato da Kompany è Daniel Peretz. Il tecnico è soddisfatto dell’estremo difensore israeliano, ma vorrebbe affiancarlo comunque ad un portiere di esperienza e non ad un giovane del vivaio. La mancanza di alternative al giovane portiere desta non poche preoccupazione. Ed è per questo motivo che si sta sondando il terreno per alcuni calciatori svincolati pronti a dare una mano al Bayern.

Karius primo nella lista, il club lo vuole immediatamente: le ultime

Tra i candidati principali come prossimo portiere del Bayern Monaco, quindi, spicca il nome di Loris Karius. La volontà della dirigenza è quella di chiudere, quanto prima, la questione estremo difensore visto che si tratta di una esplicita richiesta da parte del loro allenatore.

Non è da escludere, però, la possibilità di aspettare gennaio e di ingaggiare un portiere della Bundesliga o della seconda divisione tedesca. Dopo aver aspettato mesi una chiamata da parte di un club di Serie A, il 31enne è pronto a ripartire proprio dal campionato che lo ha fatto crescere.