Calciomercato Cosenza: si prepara l’assalto per Raimondo

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il Cosenza vorrebbe giocare in anticipo per quanto concerne il calciomercato. I lupi sono, infatti, alla ricerca di un’attaccante per cercare di rinforzare il reparto d’attacco.

Proprio per questo motivo, il club del patron Guarascio, avrebbe messo gli occhi sull’attaccante classe 2002 Antonio Raimondo. Il calciatore, ad oggi di proprietà del Bologna ma in prestito al Venezia, sta trovando poco spazio in laguna e non sembra improbabile un trasferimento nel mercato invernale.