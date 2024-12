Parisi: «Il Sassuolo ha fatto prima parte di stagione importante. Promozione? Se la giocheranno in tante»

Aniello Parisi, ex calciatore e adesso tecnico dello Żabbar St. Patrick, si è espresso in merito al campionato di Serie B. L’allenatore ha parlato soprattutto dell’ottima stagione fin qui disputata dal Sassuolo ma anche sulla lotta promozione.

«Serie B? Nella zona di vertice si stanno confermando alcune squadre. Su tutte il Sassuolo, che ha fatto una prima parte di stagione importante. La società ha fatto uno sforzo notevole nel tenere in blocco tutta la squadra. Ha preso un allenatore bravo, che ha fatto già bene in Serie B. Subito dopo, la seconda posizione, è sempre una questione per tre o quattro squadre. Questo è molto bello perché tiene aperta la sfida. Sotto, come al solito, c’è densità. Fino a metà classifica, se non di più, sono tutte coinvolte. Se la giocheranno in tante. Il campionato di Serie B è sempre molto difficile, sia per chi lo gioca che per chi allena. Penso che il livello si sia alzato particolarmente, ci sono tanti giovani interessanti».