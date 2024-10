Loris Boni sulla Serie B: «Il Palermo resta una grande incognita. Bene Pisa, Spezia e Sassuolo»

L’ex giocatore Loris Boni ha concesso un’intervista alla testata sportiva News.Superscommesse.it. in cui si è espresso su vari temi del campionato cadetto:

«Sto vedendo una buona squadra, per cui sento di dire che anche la Cremonese vorrà rendersi protagonista e farà di tutto per riuscire a tornare in Serie A. (…) Per altri nomi, stanno andando molto bene le prime tre, ossia Pisa, Spezia e Sassuolo, soprattutto quest’ultima che porta con sé l’esperienza dello scorso campionato; naturalmente, nel gruppo delle favorite c’è la Sampdoria. Anche il Palermo sarà lì a lottare, ma resta una grande incognita perché offre prestazioni superlative ad altre piuttosto deludenti; la squadra ha buoni calciatori, oltre che un allenatore di una certa esperienza, di certo se la giocherà per obiettivi importanti da raggiungere.

È inevitabile affermare che, tra quelle accreditate alla promozione, il Frosinone sia la squadra più deludente in assoluto; il nuovo allenatore avrà il compito molto delicato di risollevare il morale, in un contesto non particolarmente sereno. Aggiungerei anche il Bari tra quelle che hanno la possibilità di fare molto meglio, l’ho vista giocare e mi è parsa una buona squadra che sta trovando forma, oltre a dimostrare di essere un gruppo piuttosto combattivo».