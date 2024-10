Catanzaro, La Mantia: «In B ci sono gare toste. Abbiamo margini di crescita»

L’attaccante del Catanzaro, Andrea La Mantia, è intervenuto nella conferenza stampa prima della partita contro il Südtirol.

«Sono dieci anni che vengo da questi parti perché mia moglie è catanzarese e quindi qui mi sento come se fossi a casa mia. Nella mia scelta di venire qui ha un po’ influito mia moglie, ma questa è comunque una piazza importante e calorosa come piacciono a me e non si può dire di no. In queste piazze mi sono espresso al meglio e mi auguro che questo possa risuccedere. È una grande chance, cercherò di sfruttarla dando tutto me stesso. Il mio obiettivo personale è confermarmi ad alti livelli in Serie B dopo alcune stagioni un po’ negative a livello sia individuale che di squadra.

In Serie B ci sono solamente gare toste. Affronteremo una squadra organizzata, che si difende con ordine e sa ripartire bene. Lavoreremo in settimana sui loro punti deboli e proveremo a portare a casa il risultato ad ogni costo.

Non ci penso, in questo momento sono concentrato come il resto della squadra sul riuscire a ottenere la vittoria che ci serve per affrontare nel migliore dei modi le prossime partite. Io mi metto a disposizione del mister e cerco di dare tutto me stesso quando chiamato in causa. Nel calcio moderno dei cinque cambi tutti devono sentirsi importanti. Il gruppo è molto unito e mi sono sentito sin da subito integrato. Abbiamo ampi margini di crescita. I segnali della squadra di non mollare mai e cercare sempre di restare in partita sono importanti. Dobbiamo dare continuità alla gara di Bari e magari essere un po’ aiutati dagli episodi che non ci hanno dato una grossa mano fino a questo momento»