Filippo Lorenzini, difensore della Turris, ha parlato a “Tuttoturris.com” in vista della gara contro il Palermo.

Ecco le sue parole:





«Non sarà facile dal punto di vista fisico, visto che in quattro giorni dovremo fare tante ore di viaggio per raggiungere due volte la Sicilia. Dobbiamo essere bravi sul piano mentale e da questo punto di vista le motivazioni verranno da sole e saranno altissime, perché giocare al Barbera contro il Palermo non succede spesso… Andremo lì per fare la nostra partita, come abbiamo sempre fatto. Ci sta anche che quando vai fuori casa contro squadre importanti, pur senza pubblico, giochi per il punto. Ma non si può dire, a mio avviso, che questa sia una Turris difensivista».