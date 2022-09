Totò Lopez, ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” su TMW Radio per commentare la serie B e in particolar modo il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Palermo? Alla vigilia si pensava che fosse una di quelle che doveva puntare alla testa. Io credo che anche lì c’è bisogno di tempo. La società ha dimostrato di avere intenzioni serie, poi la piazza è molto importante. Penso che in qualche anno possa arrivare in Serie A. Sono rimasto sorpreso del cambio mister. La scelta, però, è stata ottima. Corini è un bravo professionista quindi la società ha fatto bene».