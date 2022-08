Intervistato da “TMW” Antonio Lopez ha parlato del campionato di serie B e in particolare anche del Palermo.

Ecco le sue parole:

«Corini è un buon allenatore e può fare bene. Brunori è un attaccante di assoluto valore, darà una grande mano. Quando l’ho visto segnare ho capito immediatamente che aveva il fiuto del gol, potrà far parlare di sé a lungo. Il titolo di bomber di categoria. Palermo e Bari possono essere candidate alla lotta premiazione? Secondo me sì. Nel Bari non ci sono solisti e ciò significa molto, considerando anche che il gruppo è già forte. Il Palermo può fare leva su una società ambiziosa che punta alla Serie A»