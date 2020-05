Ecco qui di seguito quanto scrive in un post sui social l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, ordinario di Igiene all’Università di Pisa e responsabile del coordinamento regionale emergenze epidemiologiche dell’Agenzia regionale strategica per la salute e il sociale della Regione Puglia: “C’è stato il momento della richiesta popolare dei tamponi a tappeto. Spero la gente abbia capito che un tampone negativo alle ore 8:00 non esclude essere positivo alle ore 8:01. Ora è il momento della sierologia. La spinta popolare a fare il test sierologico è forte e, ovviamente, i furbacchioni hanno fiutato odore di business a lunga distanza. Fatto salvo che il test sierologico è importante come screening di popolazione per evidenziare la circolazione del virus, cerchiamo ora di capire a cosa serva, al cittadino comune, fare un test del genere”.