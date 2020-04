«Questa estate il corteggiamento del Palermo è durato una decina di giorni, ma alla fine siamo rimasti in buoni rapporti nonostante avessi declinato l’offerta. Hanno capito la mia scelta di non abbandonare una società ed una città come Torre del Greco, che dal mio arrivo non mi hanno mai fatto mancare nulla. Mi sentivo pertanto in dovere di portare a termine questa cavalcata iniziata due anni fa». Queste le parole dell’attaccante della Turris, Fabio Longo, rilasciate ai microfoni di “Tuttoturris.com” in merito all’interessamento del Palermo.