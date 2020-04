“Siamo lontani dalla fine della pandemia”. A dichiararlo l’Organizzazione Mondiale della Sanità che si dice “preoccupata dai trend in crescita, ad esempio in Africa”. Il direttore dell’Oms Tedros Ghebreyesus nel briefing sul Covid-19 ha spiegato: “Siamo impegnati a fare tutto ciò che è possibile per sostenere i Paesi. Ma il ruolo della politica è fondamentale, soprattutto quello dei Parlamenti”, ha aggiunto il numero uno dell’Organizzazione. Nel frattempo negli Stati Uniti è stato superato il milione di contagi, con oltre 58mila morti: una cifra superiore a quella dei militari americani caduti durante la guerra in Vietnam.