Non ci saranno abbastanza vaccini nei prossimi 3-6 mesi per prevenire un aumento dei contagi di Covid. Lo sostiene il capo delle emergenze dell’Oms, Mike Ryan, come riportato dal quotidiano inglese The Guardian. “Non avremo vaccini a sufficienza per evitare un aumento dei casi per tre-sei mesi, per questo tutti devono continuare a seguire il distanziamento sociale e le altre regole anti-Covid”, ha aggiunto.