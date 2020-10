«Col Catania non ero al cento per cento, per fortuna abbiamo vinto, non ho dato il meglio di me. Derby? E’ sempre una partita speciale, noi siamo con la testa a Foggia, proveremo in tutti i modi a portare a casa i tre punti.

Tifosi? Senza di loro non è il solito calcio, ma qui a Bari sono sempre presenti anche se non possono seguirci durante le partite: sicuramente i tifosi danno una mano sia nel bene che nel male.





Covid? Noi stiamo seguendo il protocollo, siamo una delle squadre ancora con zero positivi, non ce ne sono molte, stiamo facendo le cose in modo serio. Spero non blocchino il campionato, è importante portare a termine la stagione, darebbe speranza a tutti. Cerchiamo sempre di stare attenti, usare tutte le precauzioni possibili». Queste le parole del centrocampista del Bari, Lorenzo Lollo, rilasciate a “TeleBari” in merito all’emergenza Coronavirus nel mondo del calcio.