Il Presidente dell’Ordine dei Medici della città (Omceo), Roberto Carlo Rossi, come riporta “Ilmessaggero.it”, si è detto preoccupato per la situazione Coronavirus.

A Milano «è necessario intervenire con un lockdown immediato ed efficace» perché «la situazione sia nelle strutture sanitarie ospedaliere che anche nella medicina del territorio è diventata insostenibile» – ha affermato -.





Allarme anche dai medici di famiglia della Federazione nazionale medici di medicina generale (Fimmg) e del Sindacato medici italiani (Smi): «Gli ospedali scoppiano, i medici di famiglia sono al collasso. La sorveglianza sanitaria dei pazienti Covid a casa la stiamo facendo noi, ma se serve un’ecografia per controllare la polmonite, le Usca (Unità di continuità assistenziale) non ci sono. Non si sa dove e come siano state istituite e quando ci sono non comunicano con noi. La politica si faccia un esame di coscienza».