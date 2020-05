Una curiosità per gli appassionati dei videogiochi. La EA Sports, come ogni anno, è al lavoro per Fifa 21, che sarà disponibile come sempre a settembre. Sul sito dei produttori del gioco, è disponibile una votazione per inserire eventuali stadi desiderati dagli appassionati nella prossima edizione del gioco. Tra questi, è possibile votare anche il “Franco Scoglio” di Messina. CLICCA QUI per esprimere la tua preferenza.