Lo Spezia batte la Juve Stabia, D’Angelo: «Parlare di promozione è prematuro»

Luca D’Angelo, allenatore dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa dopo la pesante vittoria per 3 a 0 rifilata alla Juve Stabia. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da Spezia1906.com:

«Abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo entrati bene in campo e l’abbiamo indirizzato subito a nostro favore. Nella ripresa loro ci hanno messo un po’ in difficoltà ma siamo stati bravi a concedere solamente su quel corner. La vittoria è meritata ma credo sia troppo ampia. Bravi tutti i miei ragazzi, sia chi è partito dall’inizio, sia chi è entrato dopo come Colak. Lotta promozione? Siamo gli stessi che nella passata stagione si sono salvati all’ultima giornata. Parlarne adesso è prematuro. Dobbiamo continuare a lavorare in questo e pensare partita dopo partita. Per gli Esposito oggi non era affatto facile. A livello mentale potevano patire qualcosa, invece sono stati bravissimi».