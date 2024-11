Il Bari vince a Salerno, Longo: «Contenti del percorso, undici risultati utili di fila non sono scontati»

L’allenatore del Bari, Moreno Longo, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 2 a 0 ottenuta sul campo della Salernitana:

«Vincere prima di una sosta permette di lavorare serenamente. Io sono contento del percorso di questo Bari, ricevere qualche critica è normale ma dall’interno dobbiamo rimanere lucidi. Undici risultati utili consecutivi non sono scontati, qualche partita sembrava vinta ma oggi abbiamo dato la dimostrazione di essere uniti. La cosa importante è lavorare duro, i ragazzi si fanno in quattro anche quando i risultati fanno vedere le cose in maniera distorta, sul lungo verranno premiati. Le grandi squadre non sempre vincono creando tanto, oggi nelle prime tre occasioni abbiano fatto due gol».

«Ci aspettavamo che la Salernitana – prosegue Longo – giocasse con il 4-3-3, fino ad ora non aveva mai cambiato, mentre questa volta usavamo il 4-3-1-2. Ci sono serviti dei minuti per trovare le giuste distanze, la scelta dei due attaccanti è stata fatta per portare pressione sulla linea avversaria, potevamo puntarli e creare pericoli. Ripeto, la ripresa era frutto delle tante volte in cui siamo stati raggiunti, abbiamo trascurato la fase di possesso e questo è il negativo di questa partita, ma oggi contava vincere. È uno step di crescita di una squadra che deve saper fare le sfide sporche».».