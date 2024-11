Salernitana, Petrachi e Martusciello in bilico. Milan: «Siamo profondamente delusi, faremo delle riflessioni»

Situazione tutt’altro che serena in casa Salernitana. Terzultimi in classifica, i campani sono reduci dalla sconfitta interna per 2 a 0 contro il Bari e, durante la sosta, potrebbero esserci dei ribaltoni. Infatti l’amministratore delegato, Maurizio Milan, ha parlato così nel post-partita sul futuro del direttore sportivo Gianluca Petrachi e del tecnico Giovanni Martusciello:

«Il silenzio non è stato un segnale di assenza. Siamo profondamente delusi ed amareggiati dopo una stagione difficile da mandare giù. La matematica non è un opinione: 13 punti in 13 partite ci obbligano ad essere preoccupati. Faremo riflessioni importanti, partendo dal direttore sportivo Petrachi e poi capiremo come, se e quando agire. Siamo una società che ha il quinto ingaggio della serie B e il direttore Petrachi ha i mezzi per risalire. In base alla sua risposta, capiremo come e quando dare la scossa. Martusciello? E’ stato ingaggiato dal direttore sportivo, non dalla proprietà e dalla società».