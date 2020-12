Intervenuto ai microfoni di “Lady Radio”, Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania, ha parlato del futuro del Papu Gomez. Ecco le sue parole:

«Vedrei bene il Papu Gomez alla Fiorentina.A Bergamo non ha più posto, conoscendo Gasperini la situazione non è recuperabile.





Se si parla di un giocatore bisogna pensare anche agli allenatori che sarebbero adatti per lui: Gomez sarebbe perfetto per Prandelli. La Fiorentina è blasonata, un top club che può offrirgli fino a tre anni di contratto più la visibilità. Il Papu ha interessi economici a Bergamo, non vuole andar via dall’Italia».