Intervenuto ai microfoni di “TMW Radio”, dirigente Pietro Lo Monaco ha commentato l’ipotesi di scegliere la quarta promossa in Serie B tramite sorteggio: «Ha manifestato l’impossibilità di chiudere il campionato. Ma il resto continua ad andare avanti, come il pagamento dei calciatori e così via. Ci sono tante società che da mesi non godono di entrate e hanno fidejussioni impegnate. Quindi si è data un’idea, che ora va portata al voto e in Consiglio Federale. A decidere poi sarà la Figc. Non si è parlato solo di sorteggio della quarta, ma anche di altre idee».