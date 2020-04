Intervenuto ai microfoni di “Lady Radio”, Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina e della Nazionale italiana, ha criticato le posizioni della Figc: «Le iniziative prese in questi giorni meritano zero come voto. Mi sembra un accanimento nel voler terminare la stagione. Gravina vuole salvare la Serie A perché gli porta voti ma rischia di far collassare la Serie C e la D».