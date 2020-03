Pietro Lo Monaco, intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio “Punto Nuovo”, ha parlato della situazione di emergenza che vi è in Italia in merito al virus e la proposta di giocare la gara tra Juventus ed Inter a Palermo. Ecco qui di seguito le sue dichiarazioni: «Già c’è il disagio di giocare a porte chiuse, e per me non è calcio, ho buttato lì una proposta: perché vista l’emergenza, non mettiamo in preventivo la possibilità di giocare in zone tranquille? Tipo Juventus-Inter a Palermo. L’emergenza esiste e va rispettata, quindi si gioca a porte chiuse».