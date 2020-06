L’ex a.d del Catania, Pietro Lo Monaco, ha parlato a “Itasportpress.it”, motivando la convocazione della Guardia di Finanza nella mattinata di ieri, a Torre del Grifo, su una vicenda che vedrebbe coinvolto un ex calciatore rossazzurro, Jean Mbida Bindzi Ebila: «Non c’entra il Catania. C’è un’inchiesta della Polizia slovena, che ha in mano due fatture pagate dal Catania ad una società slovena per un calciatore che era venuto da noi, un certo Mbida, Fatture che risalgono al settembre 2012, ma io sono andato via il 22 maggio 2012. E comunque era Gasparin l’amministratore delegato in quel periodo. C’è stato un errore di trascrizione, perché l’operazione era stata fatta a settembre 2011, anziché settembre 2012. Non conosco nemmeno questo giocatore, quindi non potevo dare delucidazioni di nessun tipo. Mi hanno fatto firmare una dichiarazione, dicendo che io non c’entravo nulla».