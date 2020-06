Il calcio giovanile potrebbe subire un grosso cambiamento. Due anni fa, il cambio del Primavera suddiviso in 1 e 2, mentre ora potrebbe cambiare il format della Berretti. Secondo quanto riporta “Il Resto del Carlino”. Nella prossima stagione, infatti, al posto del Berretti ci saranno il Primavera 3 e 4, e saranno collegati con i due già esistenti con promozioni e retrocessioni. Le prime cinque di ogni girone faranno il Primavera 3, mentre le altre il Primavera 4, una vera e propria rivoluzione del calcio giovanile per la prossima stagione che potrebbe ufficiale proprio in questi mesi di stop.