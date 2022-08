Intervistato da “1 Football Club”, su 1 Station Radio, Pietro Lo Monaco, ex ds del Palermo ed ex Consigliere FIGC. ha detto la sua sulla corsa scudetto e poi ha bacchettato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Ecco un estratto:

«Bisogna sottolineare che il presidente De Laurentiis pecca clamorosamente nella comunicazione. Mi ricorda un po’ i tempi di Zamparini: qualunque allenatore, all’epoca, sapeva già quale sarebbe stato il suo destino. Oggi, chi accetta il Napoli, sa già che De Laurentiis decide tutto in autonomia. La gestione del gruppo non è semplice quando ti trovi di fronte ad un numero uno che, talvolta, spara a zero su tutti. Ma, ripeto, chi va a Napoli sa cosa gli aspetta. Ho sentito dire addirittura che lui pretende dai suoi direttori che firmino contratti per cui, prima di rilasciare dichiarazioni, queste debbano essere approvate, per non dire dettate, dal presidente. Stessa cosa per i contratti dei calciatori: devono accettare delle clausole che rendono tutto più complicato da gestire. Lo dico ancora una volta: chi accetta il Napoli sa tutto prima di firmare, dunque i patti sono chiari e non bisogna lamentarsi, dopo».