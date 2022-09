L’ex dirigente rossazzurro Pietro Lo Monaco, intervenuto ai microfoni di Super News, si sofferma brevemente sulla situazione attuale del Catania.

Ecco le sue parole:

«Catania? Non conosco i nuovi dirigenti. Da quello che ho letto si tratta di una proprietà forte, con buone potenzialità economiche. Mi auguro il Catania possa intraprendere un ciclo simile a quello del Parma, che possa prevedere un triplo salto di categoria. Gli etnei meritano di tornare a certi livelli. Pochi anni fa la Sicilia aveva tre squadre in Serie A, in un batter d’occhio è finito tutto. Catania è stata come un figlio. Abbiamo fatto cose straordinarie, lanciando tanti talenti. Porto nel cuore tutte le avventure della mia carriera».