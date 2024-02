“Lo fa più col nuovo compagno che con Totti in 20 anni”: Ilary Blasi, fulmine a ciel sereno | La verità è sconvolgente

Un annuncio davvero clamoroso quello arrivato sul conto della nota presentatrice televisiva, che in un certo qual modo colpisce anche l’ex capitano della Roma.

Dopo la separazione dei mesi scorsi con l’ex attaccante di Roma e nazionale azzurra Francesco Totti, Ilary Blasi ha riaperto le porte all’amore, intraprendendo una nuova relazione.

La famosa presentatrice televisiva infatti si frequenta da qualche tempo con Bastian Muller, anche lui calciatore, il quale ha avuto di sicuro meno fortuna dello storico capitano giallorosso.

Le cose tra i due dunque sembrano andare per il verso giusto, e a conferma di ciò sono arrivate delle parole a dir poco clamorose, le quali hanno rivelato che c’è una cosa che Ilary ha già fatto di più con il nuovo fidanzato in questi mesi che con Totti in 20 anni.

Le parole che hanno lasciato tutti a bocca aperta

Nei giorni scorsi Ilary Blasi ha pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram alcune foto dove veniva ritratta a Cape Town in Sud Africa, meta della sua ultima vacanza. Come al solito il post è stato inondato dai like e dai commenti dei suoi tanti fan, che le hanno lasciato un messaggio carino.

Uno di questi però ha destato parecchio scalpore, in quanto recitava: ”Sembra che Ilary stia viaggiando più con il suo nuovo compagno che in vent’anni con Totti”. Quella dell’utente è stata dunque una considerazione che ha fatto riflettere molto, e che dunque ha portato i fan a pensare a queste parole. Probabilmente anche Totti e la stessa Ilary, qualora avessero letto il commento, si sarebbero fermati un attimo a ragionarci su.

Ilary, vacanze per staccare da tutto

Effettivamente la showgirl milanese da quando ha iniziato a frequentarsi con Bastian Muller si trova spesso e volentieri in giro per il mondo. E’ probabile che questo sia un modo per staccare da tutto il resto e per passare del tempo insieme al suo nuovo compagno, in modo da conoscersi meglio e fortificare la relazione.

Ciò nonostante però i suoi seguaci, come accaduto nel commento del recente post della sua vacanza in territorio africano, vanno ancora con la mente alla storia ormai tramontata con Francesco Totti, continuando a fare paragoni con il nuovo compagno. Se l’amore tra Ilary e la storica bandiera giallorossa è ormai finito, i fan continuano a parlare di loro come coppia.