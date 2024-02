Traffico momentaneamente bloccato sull’autostrada Palermo-Catania, in direzione della città etnea, all’altezza dello svincolo di Villabate. Come riporta Livesicilia.it un veicolo è andato in fiamme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Presente anche il personale dell’Anas e della polizia stradale.

