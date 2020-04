Come si legge su “La Sicilia”, il vicepresidente della LND, Sandro Morgana, dice la sua sulla situazione del calcio dilettantistico: «I costi ci sono e sono esosi, ma gli aiuti ci saranno. Stiamo lavorando per le iscrizioni gratuite ai campionati per le società nel 2020/21. Vogliamo abbassare, e di parecchio, i costi per i tesseramenti e le assicurazioni dei calciatori. Far slittare il pagamento degli affitti delle strutture di allenamento e di gioco per le squadre. Far accendere dei mutui sportivi fino a dieci anni. Stiamo pensando non a uno ma a due anni di iscrizioni ai campionati gratuiti per le società. Ognuno però deve fare la sua parte, anche le società che devono ridurre i costi e i calciatori nella richiesta di rimborsi spese. Nessuno si aspettava e voleva questa pandemia ma è arrivata, ci ha travolti e noi tutti insieme dobbiamo essere bravi a uscirne».