Di seguito il comunicato ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti in merito alla questione legata al Coronavirus:

“Anche il calcio si ferma per l’emergenza Coronavirus. Su indicazione del Consiglio dei Ministri, il CONI ha invitato le Federazioni Sportive e le sue emanazioni territoriali a sospendere tutte le attività in programma nelle regioni di Lombardia e Veneto nella giornata di domenica 23 febbraio. La Lega Nazionale Dilettanti, che aveva già provveduto a rinviare a data da destinarsi una serie di gare nei territori interessati dall’emergenza, ha disposto lo stop totale degli incontri attraverso i Comitati di Lombardia e Veneto per quanto attiene l’attività regionale, sia attraverso il Dipartimento Interregionale, in relazione al campionato di Serie D (in questo caso per gli incontri dei gironi composti da squadre delle regioni interessate dall’emergenza). Per il Dipartimento Calcio Femminile, infine, non verrà disputata la semifinale della Coppa Italia Serie C Brescia-Como”.