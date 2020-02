Esce dal campo durante la gara per andare al bagno e la sua squadra subisce la rete. Succede in Germania, precisamente durante la partita tra Friburgo e Dusseldorf quando il giocatore della squadra di casa Hofler, costretto a lasciare in campo per bisogni fisiologici, ha lasciato la sua squadra in 10 dando la possibilità agli avversari di segnare la rete del 2-0.