Dopo aver anticipato la possibilità di rinvio della gara di Europa League tra Inter e Ludogorets per la questione Coronavirus (CLICCA QUI), l’Uefa pare intenzionata a far giocare la partita ma a porte chiuse. Il Coronavirus sta avendo degli effetti negativi sotto tutti i punti di vista, il calcio di conseguenza si sta fermando per far fronte al problema legato al virus.