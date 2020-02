Nuove gare a rischio per il Coronavirus. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, oltre alle gare di campionato rinviate in questa giornata, la stessa decisione potrebbe essere presa per la sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets. Anche se al momento l’ipotesi più plausibile è quella che vedrebbe il match disputarsi a porte chiuse.