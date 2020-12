I campionati dilettantistici sono verso la ripresa, ovviamente non ci sarà tempo per completare i campionati con girone d’andata e ritorno. Ragion per cui il Consiglio Direttivo della Lnd sta studiando una soluzione.

Secondo quanto riporta “Tuttocampo.it” l’ipotesi più probabile è quella di far disputare solo il girone d’andata con conseguenti playoff e playout per stabilire promozioni e retrocessioni.





Con questa soluzione si potrebbe ripartire anche a febbraio e concludere il campionato a maggio, riuscendo a completare la stagione.