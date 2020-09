Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, il Livorno ha reso noto che Rosettano Navarra è il nuovo presidente del club. Ecco il comunicato:

“L’A.S. Livorno Calcio Srl comunica che, in data 11 Settembre 2020 è avvenuto il passaggio delle quote sociali ad una nuova compagine societaria ed il dott. Rosettano Navarra ha assunto la carica di Presidente dell’A.S. Livorno Calcio Srl con atto a firma del notaio Giorgio Segalerba di Genova. Rosettano Navarra, noto imprenditore di Ferentino e fondatore della “Navarra spa”, in passato è stato alla guida di importanti club quali il Frosinone, la Vis Pesaro, il Fano ed il Ferentino. Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’11 Settembre scorso ha deliberato di nominare: presidente Rosettano Navarra (socio rappresentante “Nh Investimenti”) vice presidente Silvio Aimo (socio rappresentante la “Tkm srl”), consiglieri: Enrico Casini, Guido Presta, Emiliano Nitti, Umberto Casella (socio rappresentante la “Sicreacostruzioni srl”) e Mauro Ferretti (socio rappresentante la “Lucentissima srl”). Aldo Spinelli è socio rappresentante di “Spininvest srl”. Direttore Generale è stato nominato Luca Bronzato”.