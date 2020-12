Raffaele Rubino, direttore sportivo del Livorno, ha parlato ad “Amaranta.it”.

«Non possiamo operare di fatto fino a quando non verrà sostituita la fideiussione; in assenza di ciò non ci è consentita alcuna operazione di mercato. Io al momento ho una lista di 40 nomi, contattato giocatori e molti di questi accetterebbero di buon grado l’amaranto, ma senza le dovute garanzie è tutto inutile e frustrante. Non ci vuole molto a capirlo; il primo gennaio di fatto 5 giocatori lasceranno la maglia amaranto. Non ci sono margini per trattenere i quattro che hanno messo in mora la società, più dovrà essere trovata una sistemazione a Maiorino che ha chiaramente fatto capire di non voler scendere in campo per il Livorno. Il giocatore è stato convocato per questioni numeriche, ma ha più volte risposto picche alle richieste di scendere in campo; pure a lui dovrà essere trovata una sistemazione. Mazzarani? Almeno un volto nuovo lo avremo, tanto di cappello al giocatore che ha mostrato la volontà di rimanere a Livorno e ha mantenuto la parola data».