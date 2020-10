Buio totale a Livorno.

In casa amaranto non è giunto l’accordo tra soci per presentare la fideiussione e il tempo è oramai scaduto quest’oggi alle ore 17.





Secondo quanto riporta “TuttoC.com” niente fideiussione ed arriverà quindi una dolorosa decisione da parte del presidente Rosettano Navarra, quella di portare i libri in tribunale. La fine del club toscano è oramai alle porte.