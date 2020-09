Dopo ben 21 anni di presidenza Spinelli, sembra essere davvero arrivata la svolta in casa Livorno: il presidente ha infatti annunciato la cessione della maggioranza delle quote societarie, come riportato da “Il Tirreno”: «Il 70% delle quote del Livorno è stato ceduto ai nuovi acquirenti ed entro il 15 settembre sarà perfezionato il resto. Il Livorno è in buone mani, gente capace che ci sa fare noi dopo 21 anni abbiamo concluso, la nostra intenzione è quella di non rimanere dentro la società, ma cederla interamente». Il nuovo proprietario amaranto dovrebbe essere Rosettano Navarra, ex presidente del Frosinone del 2000 al 2003, mentre il numero 1 dovrebbe essere Emiliano Nitti, ex consigliere della Lega Pro ed ex presidente della Pro Patria.