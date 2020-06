Antonio Filippini, tecnico del Livorno, durante il minuto di silenzio per le vittime del Coronavirus osservato prima del fischio d’inizio della gara con il Cittadella, è scoppiato in lacrime. E’ ancora troppo nitido il ricordo della madre Teresa, portata via dal Coronavirus lo scorso aprile. In basso il video in questione.

La commozione di Antonio Filippini durante il minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del Covid-19. Ad aprile il tecnico del Livorno aveva perso la madre proprio a causa del Coronavirus. #DAZN

