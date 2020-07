Il tecnico del Lecce, Liverani, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” al termine della gara pareggiata col Lecce. Ecco le sue parole: «Abbiamo fatto un’ottima gara, di personalità e di calcio. Abbiamo creato occasioni limpide per andare in vantaggio, oggi sono contento da una parte perché la squadra è viva. Non pensavo di essere salvo ora ma l’importante è che i ragazzi hanno ritrovato l’idea di calcio. Sono sicuramente fiducioso. Il mezzo vuoto sono le tante occasioni clamorose fallite».