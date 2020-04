In questi minuti, Cateno De Luca, Sindaco di Messina, si trova a La Rada San Francesco, luogo fondamentale per l’arrivo e la partenza di traghetti dalla Sicilia, per effettuare i consueti controlli sullo Stretto. Infatti, è entrata in vigore questa mattina alle 6 l’ordinanza che impedisce il passaggio a chi non si è prenotato nel grande database online predisposto dal comune di Messina.